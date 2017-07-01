ООН сокращает бюджет миротворческих миссий на 600 млн долларов

Генеральная Ассамблея ООН утвердила бюджет миротворческих операций на новый финансовый год, который начинается 1 июля.

Как говорится в документе, на осуществление 14 миссий по всему миру будет потрачено 7,3 млрд долларов, что на почти 600 млн долларов меньше, чем было заложено в предыдущем бюджете.

США, являющиеся основным донором ООН, приветствовали сокращение расходов, но заявили, что надеялись на еще более серьезную экономию.

В то же время официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что несмотря на уменьшение финансированя, ООН будет стараться, чтобы задачи по поддержанию мира в конфликтных зонах выполнялись в надлежащем объеме.