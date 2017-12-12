ООН просит почти 4 миллиарда на помощь сирийским беженцам

ООН и ее партнерским организациям требуются почти 4 млрд евро на помощь беженцам из Сирии. Организация рассчитывает на помощь национальных правительств.

ООН и ее гуманитарным партнерским организациям требуются 3,7 млрд евро для помощи сирийским беженцам в 2017 году. Как сообщила пресс-служба ООН в Женеве во вторник, 12 декабря, деньги должны пойти на реализацию проектов в Турции, Египте, Ираке, Ливане и Иордании, которые нацелены на помощь 5,3 млн беженцев из Сирии. ООН обратилась к национальным правительствам с призывом выделять деньги на программу, пишет DW.

Эти средства будут использованы для помощи семьям, которые принимают беженцев. На собранные деньги будут закуплены и поставлены продукты питания, питьевая вода, лекарства, одежда и санитарное оборудование. Кроме того, будет налажен образовательный процесс для детей. По данным ООН, из 1,7 миллиона детей беженцев школу не посещают около 40 процентов.

За время войны в Сирии ее покинули около 13 миллионов человек. Еще 6,1 миллиона считаются в стране "внутренними беженцами".