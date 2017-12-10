ООН подсчитала ежегодный объем взяток в мире

Ежегодный объем взяток в мире оценивается в $1 трлн. Такие данные приводит центр новостей ООН, передает Gazeta.ru.
Как отмечается, еще $2,6 трлн мировая экономика теряет в связи с коррупционной деятельностью.
ООН со ссылкой на Transparency International также указывает, что Россия, Украина и Казахстан по индексу коррупции занимают 131 место в мире.
”В ООН напоминают, что взяточничество — это серьезное преступление, которое подрывает социально-экономическое развитие любого общества. Ни одна страна, ни один регион не застрахован от коррупции”, — добавили в организации.
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