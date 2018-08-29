ООН откроет свой инновационный центр в Финляндии

ООН откроет в Хельсинки Европейский инновационный центр, пишет Yle.

United Nations Technology Innovation Lab ( UNTIL) будет размещен в помещениях Университета Аалто в Эспоо.

Наряду с Финляндией, инновационные центры UNTIL будут открыты в Куала Лумпуре в Малайзии, в штатах Керала и Харьяна в Индии, в египетском Каире, в столице Казахстана Астане и на Маврикии.

Инновационные центры UNTIL будут решать проблемы, связанные с достижением целей устойчивого развития. Центры будут вести сотрудничество с компаниями частного сектора, гражданскими организациями и ВУЗами.