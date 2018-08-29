29.08.2018, 09:28

ООН откроет свой инновационный центр в Финляндии


rus.delfi.ee
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MIDEAST-CRISIS/SYRIA-WARCRIMES
фото иллюстративноеFoto: Denis Balibouse, REUTERS

По оценке организации Business Finland, в проектах, связанных с устойчивым развитием, вращаются десятки миллиардов евро в год.

ООН откроет в Хельсинки Европейский инновационный центр, пишет Yle.

United Nations Technology Innovation Lab ( UNTIL) будет размещен в помещениях Университета Аалто в Эспоо.

Наряду с Финляндией, инновационные центры UNTIL будут открыты в Куала Лумпуре в Малайзии, в штатах Керала и Харьяна в Индии, в египетском Каире, в столице Казахстана Астане и на Маврикии.

Инновационные центры UNTIL будут решать проблемы, связанные с достижением целей устойчивого развития. Центры будут вести сотрудничество с компаниями частного сектора, гражданскими организациями и ВУЗами.

По оценке государственной организациии Business Finland, занимающейся продвижением финского экспорта, в проектах, связанных с устойчивым развитием, вращаются около 50 млрд евро в год.

Каждый из центров UNTIL сосредотчится на разных областях технологии, а также на гуманитарных целях. Центры в своих проектах применяют искусственный интеллект, машинное обучение, блокчейны и концепцию интернета вещей.

Согласно сайту UNTIL, проекты, которые намереваются осуществлять в финском центре, связаны с мирным урегулированием международных конфликтов, электронным обучением, электронным здравоохранением и и экономикой замкнутого цикла.

ООН обнародует открытие инновационных центров на мероприятии World Challenge Final, которое состоится 30 августа в Эспоо.

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