ООН: на востоке Украины проблемы с продовольствием

Примерно четверть жителей неподконтрольных правительству Украины районов на востоке страны испытывает нехватку продовольствия. Таковы предварительные оценки уровня продовольственной безопасности, проведенные Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов.

Согласно полученным данным, 800 000 жителей Донецкой и Луганской областей испытывают дефицит продуктов питания, при этом 170 000 из них остро нуждаются в продовольствии. Особо сложная ситуация наблюдается в Донецкой области, сообщает сайт ООН.

Не лучше обстоят дела и в тех районах восточных областей, которые подконтрольны правительству. Согласно оценкам ООН, за год доля людей, которые испытывают нехватку продуктов питания, увеличилась вдвое — с 7 до 15 процентов.