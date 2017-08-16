Omniva прекращает развозку продуктов на дом

Omniva сообщила, что прекращает предоставлять услугу развозки продуктов, поскольку считает, что сетям магазинов целесообразнее предлагать собственную развозку под собственным брендом.

По словам представителя предприятия, в ходе пробного периода они проанализировали расходы и эффективность рабочих процессов и пришли к выводу, что консолидация в случае развозки продуктов на дом не дает должного эффекта. Кроме того, в связи с расширением зоны развозки продолжение прежних логистических процессов более не является целесообразным с экономической точки зрения.