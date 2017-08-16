16.08.2017, 21:45

Omniva прекращает развозку продуктов на дом

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rus.delfi.ee
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Omniva toidukuller
Omniva toidukuller.Foto: Andres Putting

Omniva сообщила, что прекращает предоставлять услугу развозки продуктов, поскольку считает, что сетям магазинов целесообразнее предлагать собственную развозку под собственным брендом.

По словам представителя предприятия, в ходе пробного периода они проанализировали расходы и эффективность рабочих процессов и пришли к выводу, что консолидация в случае развозки продуктов на дом не дает должного эффекта. Кроме того, в связи с расширением зоны развозки продолжение прежних логистических процессов более не является целесообразным с экономической точки зрения.

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