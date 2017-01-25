В январе Olerex открыл в Нарве новую заправку, расположенную по адресу Таллиннское шоссе 73. Для Olerex заправка в Нарве уже 83-я по счету в Эстонии, и 7-я — в Ида-Вирумаа.

”Открытие заправки в Нарве — это очень важное для нас событие, поскольку Нарва является транзитным центром, а до сих пор заправка полного цикла обслуживания Olerex в Нарве отсутствовала, — сказала исполнительный руководитель Olerex Пирет Миллер. — Нарва — это визитная карточка Эстонии для гостей из-за рубежа, а на заправке часто делают остановку в пути, чтобы отдохнуть и подкрепиться, поэтому важно, чтобы она была удобной и функциональной, а также чистой и красивой. Как представители крупнейшей топливной фирмы в Эстонии, мы хотим открыть свои заправочные станции в каждом уголке Эстонии, в котором мы видим потенциал для продажи топлива и дополнительных услуг”.

”Сейчас в Нарве расположена наша самая новая в Эстонии заправка с обслуживающим персоналом, — отметила руководитель по маркетингу Olerex Янне Лайк. — На станции Olerex в Нарве есть все, что предлагают современные заправки полного цикла, в том числе маленький магазин и уютное кафе, в котором приятно остановиться как местным, так и тем, кто находится в дороге. Мы разработали специальное меню, которое должно удовлетворить даже требовательный вкус — например, мы подумали о вегетарианцах и веганах. Помимо этого, на Olerex в Нарве представлен широкий ассортимент продуктов и товаров первой необходимости по тем же ценам, что и в супер- и гипермаркетах”.

На новой заправке в Нарве расположены четыре автомата с топливом, автомат для заправки газом LPG и два автомата для мытья стекол. Станция работает круглосуточно.

AS Olerex (www.olerex.ee) является крупнейшим эстонским топливным предприятием, основанным в 1994 году. В его сеть входит 87 заправочных станций и автозаправок по всей Эстонии. В объединенной сети работает более 600 человек.