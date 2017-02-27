Olerex: изменения в Закон о жидком топливе целесообразнее внести через год

Исполнительный руководитель компании по розничной торговле топливом Olerex Пирет Миллер сказала, что по мнению топливных фирм и заводов по рафинированию нефти, вступление в силу поправок к Закону о жидком топливе разумнее перенести с 1 мая 2017 на 1 мая 2018.

Законопроект требует от поставщиков существенных изменений, поэтому между принятием законопроекта и вступлением в силу новых обязательств должно пройти разумное время.

”В сентябре 2016-го года правительству на согласование отправили разработанный в Министерстве экономики и коммуникаций законопроект о поправках к Закону о жидком топливе, исходящий из директив ЕС. Согласно этому документу регулируется обработка используемого в транспорте биотоплива и устанавливаются нормы увеличения доли биотоплива”, — рассказала исполнительный руководитель Olerex Пирет Миллер. ”Задача государства должна заключаться в создании гибкой системы, которая при обязательном переходе на биотопливо обеспечит минимально возможный рост цен. Если поторопиться, то изменения в законе не будут это гарантировать”.

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”Эстонские топливные фирмы и представители заводов по рафинированию отправили комиссии по экономике предложения, в которых мы указали на то, что переход на биотопливо должен быть гибок как в отношении технических решений, так и в отношении потенциальных источников топлива”, — сказала Пирет Миллер. ”Система должна быть простой, экономически эффективной и не обременительной для государства и предприятий. Участникам рынка необходимо обеспечить равные условия конкуренции — как поставщикам топлива, так оптовым и розничным продавцам”.

”Государство не должно вводить новые правила за одну ночь, на это неоднократно указывал и канцлер права”, — отметила Пирет Миллер. ”Сейчас в законопроекте не предусмотрено разумного срока для введения изменений. Принятие закона в нынешней редакции скорее вызовет повышение цен на топливо. Нас уже сегодня беспокоит разница цен на топливо с Латвией, особенно с учетом того, что Латвия не планирует со следующего года поднимать акцизы на топливо и устанавливать требования к биокомпонентам. Поэтому было бы лучше ввести закон с 1-го мая 2018”.

AS Olerex (www.olerex.ee) является крупнейшим эстонским топливным предприятием, в сеть которого входит свыше 80 заправок по всей Эстонии. На основанной в 1994-м году компании работают более 600 человек. Благодаря четкой цепочке поставок, клиентам гарантируют качественное топливо без добавок. Заработанная Olerex прибыль остается в стране, большая часть реинвестируется в бизнес в Эстонии.