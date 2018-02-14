Олег Осиновский выкупил латвийский локомотиво-ремонтный завод у других акционеров

Принадлежащий бизнесмену Олегу Осиновскому железнодорожный концерн Skinest Rail выкупил у миноритарных акционеров все акции АО ”Даугавпилсский локомотиворемонтный завод” (ДЛРЗ), доведя свою долю в акционерном капитале предприятия до 100%. До недавнего времени концерну принадлежало 49,9% акций ДЛРЗ. В результате консолидации всех акций завод покинул биржу Nasdaq, где до сих пор котировались его акции, значится в пресс-релизе.

По словам члена правления Skinest Rail Романа Захарова, приобретение всех акций ДЛРЗ стало частью реализации стратегии развития как завода, так и концерна в целом. ”Даугавпилсский локомотиворемонтный завод является одним из ключевых предприятий Skinest Rail, поэтому для нас крайне важно его успешное функционирование. Владея неполным пакетом акций, Skinest Rail был единственным акционером, поддерживавшим завод в течение всех этих лет: инвестировал в производство, помог рефинансировать банковский заем предприятия. Так как на сегодняшний день мы подошли к этапу непосредственного осуществления ряда масштабных долгосрочных проектов, а также намерены продолжить инвестировать в дальнейшее развитие ДЛРЗ, то консолидация всех акций предприятия в одних руках стала закономерным и целесообразным шагом”, — прокомментировал Захаров приобретение концерном 100%-ной доли в ДЛРЗ.

Захаров добавил, что для увеличения объемов производства завода руководство Skinest Rail и ДЛРЗ в течение последних нескольких лет проводят постепенную переориентацию предприятия на западные рынки. ”Мы заключили с несколькими крупными европейскими компаниями контракты на продолжительные сроки, кроме того, в течение последних пяти лет концерн инвестировал в покупку нового современного оборудования более 8 млн евро, благодаря чему завод вышел на новый уровень и способен успешно конкурировать с аналогичными европейскими предприятиями”, — сказал он.

Член правления Даугавпилсского локомотиворемонтного завода Гатис Камарутс уточнил, что на сегодняшний день растет спрос на услуги ДЛРЗ на рынках колеи как 1435 мм, так и 1520 мм. ”Поэтому, помимо освоения новых рынков, мы планируем увеличение оборотов также и на традиционных для нас направлениях, — отметил он. — Чтобы добиться запланированного роста производства, мы расширяем географию поставок и увеличиваем спектр своих услуг, в частности, начали осуществление ремонтов новых для завода серий тепловозов”.

Камарутс добавил, что в связи со значительным увеличением оборотов производства на 75% в 2017 году и прогнозируемым ростом в текущем году предприятие продолжит создание новых рабочих мест.

Skinest Rail — международный железнодорожный концерн, оказывающий квалифицированные услуги в области железнодорожного транспорта и строительства. Skinest Rail имеет предприятия в Эстонии, Латвии, Литве, Украине, России, Польше, Грузии, Казахстане, Финляндии и Хорватии.

АО ”Даугавпилсский локомотиворемонтный завод” (ДЛРЗ) — крупнейшее в странах Балтии предприятие, занимающееся ремонтами железнодорожного подвижного состава. ДЛРЗ предоставляет услуги многим крупным предприятиям стран Балтии и других стран ЕС, а также предприятиям стран с шириной колеи 1520 мм. В настоящее время Даугавпилсский локомотиворемонтный завод является работодателем для 640 человек.