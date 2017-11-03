Олег Осиновский планирует поучаствовать в конкурсе на реконструкцию метро в Тбилиси

Компания эстонского бизнесмена Олега Осиновского Skinest Rail, занимающаяся в частности ремонтом вагонов на железной дороге, заинтересовалась участием в проекте по обновлению тбилисского метро, рассказывает rus.err.ee со ссылкой на ”Актуальную камеру”.

Как сообщил Осиновский корреспонденту "Актуальной камеры", опыт ремонта и модернизации новых вагонов у них имеется. Два года назад Skinest Rail квалифицировалась на тендер по ремонту подвижного состава метро в Будапеште, но в итоге уступила российскому "Метровагонмашу".

Сегодня в столице Грузии проводится интенсивная реконструкция всей структуры подземного транспортного сообщения. В эксплуатацию уже введена часть модернизированных вагонов, построены и отремонтированы станции метрополитена, но впереди еще обширный фронт работ, где опыт компании Осиновского по реконструкции вагонов и эскалаторов мог бы пригодиться.

Это не единственный проект, которым заинтересовался эстонский предприниматель в Грузии. Уже сегодня объем инвестиций Осиновского в эту кавказскую страну составляют десятки миллионов евро.