Олег Гросс — о приходе Lidl: с исчезновением Prismа потребитель потерял бы многое, бояться должны Rimi и Maxima

По словам владельца сети магазинов Grossi Олега Гросса, масштабы влияния прихода немецкой сети Lidl в Эстонию зависят от того, сколько магазинов они здесь откроют.

”Если они придут покорять рынок — это одно дело. Если они придут маргинально, то на рынок это особого влияния не окажет. Разве что в некоторых регионах. Они ведь и раньше пытались прийти в Эстонию. Покупали недвижимость, потом продавали и отказывались от планов. Пока нет Lidl, нельзя быть уверенным ни в чем”, — сказал Гросс в интервью Kasulik.

”В Эстонии маржи самые низкие в Прибалтике. Конкуренция тут самая жесткая. Вероятно, именно поэтому Lidl не пришли сюда с первой волной. Немцы не дураки! Они должны точно продумать, что можно здесь получить”, — сказал бизнесмен и добавил, что не думает, что Lidl ворвется в Эстонию, сломя голову.

”Мы слишком малы и слишком переоцениваем себя. Это большое дело, что они вообще сюда приходят”, — отметил он.

Отвечая на вопрос, есть ли место для снижения магазинами цен в рамках конкуренции, которая ужесточится, Гросс ответил, что этого места мало. ”Сегодня может показаться, что все безумного дорого. Но следует задуматься, почему это так. Давит рост зарплат. Давит рост цен на строительство. Цен на электроэнергию. И в довершение всего государство поднимает налоги, акцизы. Рост цен давит явно. Ни одному магазину не приходится легко”.

”Если Lidl придет, то придет с упакованной продукцией европейского происхождения, закупленной по масштабным тендерам, что и позволяет снижать цены. Но можно быть уверенным, что в Эстонии мы свои привычки питания не сломаем. Не зря именно в эстонских магазинах самые большие прилавки с неупакованной едой в мире”.

На вопрос о том, соответствуют ли цены на продукты и промтовары в Эстонии нашим зарплатам, Гросс ответил: ”Нет. Поскольку цены на продукты находятся в той же категории, что цены на мировом рынке. А зарплаты? Зарплаты у нас ниже средней по Европе. Ясно же, что ответ будет отрицательным. Если люди тратят у нас на еду половину своей зарплаты — сейчас, может, немного меньше половины — то в развитых странах эта часть зарплаты, которая уходит на продукты, в разы ниже”.

Рассуждая на тему того, какие сети должны испытывать беспокойство в связи с возможным приходом Lidl, Гросс в положительном ключе высказался о Prsima: ”Там бывают очень хорошие цены. Их стратегия восхитительна. Я бы не стал недооценивать Prisma. Prisma привнесла многое в культуру торговли. Также у них чистые, красивые магазины. В этом смысле она была нашим флагманом”. Говоря о двух остальных, бизнесмен отметил, что не хочет говорить ни о ком плохо, но Rimi и Maxima, безусловно, проигрывают Prisma. ”Очень сильно. Мне кажется, Prisma — номер один. Если они уйдут из Эстонии, потребитель от этого ни в коем случае не выиграет”, — уверен Гросс.