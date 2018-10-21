Около 300 граждан Украины в последние полтора года нарушили в ЭР трудовое законодательство

По данным МВД, в указанный период предписание покинуть Эстонию было сделано 286 гражданам Украины, сообщает rus.err.ee.

В указанный период разрешение на краткосрочную работу получили 14 959 граждан Украины. В течение того же временного отрезка 3287 украинских граждан оформили в Эстонии срочный вид на жительство c правом на работу.

Также в период с 11 июня 2017 по 1 октября 2018 года в отношении находящихся в Эстонии на основании Закона об иностранцах граждан Украины было возбуждено 380 дел о проступке: в 80 случаях суть проступка заключалась в том, что иностранец находился в Эстонии без законных оснований, в 29 случаях — не только находился в стране без законных оснований, но еще и работал, а в 271 случае речь шла о нарушении условий трудоустройства в Эстонии.