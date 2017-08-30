Около 15 000 человек отслеживают потребление электроэнергии с помощью приложения Eesti Energia

С помощью мобильного приложения Eesti Energia можно каждый час отслеживать свое потребление электроэнергии и управлять им. За два года приложение Eesti Energia было скачано более 50 000 раз, говорится в пресс-релизе.

По словам руководителя по продаже энергии Eesti Energia Карлы Агана, мобильное приложение Eesti Energia является важным шагом на пути к умному дому, наряду со счетчиком дистанционного считывания оно помогает понять, сколько электричества потребляется и в какое время дня. ”Для многих людей смартфон и мобильные приложения являются частью каждодневной жизни. Мобильное приложение Eesti Energia дает информацию о ценах на электричество и объемах потребления, с помощью этой информации можно лучше планировать свое потребление энергии и уменьшить свой счет за электричество. Количество пользователей приложения Eesti Energia быстро увеличилось, и сегодня почти 15 000 клиентов Eesti Energia следят за своими домашними затратами на электроэнергию с помощью нашего приложения”, — сказал Аган.

В приложении Eesti Energia можно с часовой точностью просматривать объем потребленной электроэнергии. Например, устроив баню в один из недавних вечеров, можно задним числом оценить, насколько увеличилось потребление энергии в домохозяйстве во время работы электрической банной печи. Отображаемые в приложении биржевые цены на электричество на следующий день помогают пользователю изменить свои привычки, например, отложив включение бытовых приборов на время, когда цена на энергию дешевле всего.

Разумное потребление — растущая тенденция

Согласно результатам исследования, проведенного среди пользователей приложения Eesti Energia, мобильное приложение используется для большего, чем просто поиск возможностей для экономии. ”Электричество не дается бесплатно — приложение мотивирует искать возможности для экономии энергии. Например, при покупке новой бытовой техники — делать выбор в пользу более энергосберегающих приборов и заменять прежние источники света LED-лампами. Приложение Eesti Energia предназначено не только для молодых любителей технологий, статистика показывает, что пользователи имеются в каждой возрастной группе. Я верю, что в ближайшие годы понимание этого будет только расти, и потребительские привычки людей станут еще более энергосберегающими”, — сказал Аган.

По оценке пользователей, при отслеживании затрат и цен на электричество, возникает своеобразный азарт и автоматически люди начинают искать возможности для планирования потребления. Чем больше семья и выше уровень жизни, тем более ощутим результат мышления, направленного на экономное потребление.

Воспользоваться приложением Eesti Energia могут бесплатно все частные клиенты Eesti Energia. После установки приложения в телефон из Google Play или AppStore и определения пользователя, клиенты Eesti Energia получают доступ к счетам, договору, информации о потреблении и пр. В ближайшее время начать использовать приложение смогут и бизнес-клиенты.

Какую пользу можно получить от приложения Eesti Energia?

• Дает обзор истории потребления электричества дома

• Отправляет уведомление, когда потребление электроэнергии существенно отличается от обычного

• Мотивирует к более сознательному потреблению = экономия затрат на электроэнергию