Около 13 000 кредитных карт Liisi стали недействительны после аннулирования лицензии Versobank

На домашней странице Liisi сообщается, что использование их кредитных карт приостановлено в связи с аннулированием разрешения на деятельность кредитного учреждения Versobank, являющегося партнером Liisi.

”Подтверждаем, что AS Koduliising никак не связан с нарушением требований закона, что является причиной аннулирования разрешения на деятельность Versobank”, — сообщает кредитное учреждение.

Liisi интенсивно занимается поиском альтернативы, чтобы клиенты как можно быстрее смогли вновь пользоваться услугами их карточки, а сейчас они для оплаты могут использовать услугу рассрочки Liisi.

Если же продавец не является партнером Liisi, то при покупке можно попросить счет, представить его Liisi, и клиентам оформят рассрочку на его основе.

Согласно информации Versobank, банк выдал около 13 000 карточек Liisi.

Ранее Банк Эстонии сообщил, что 26 марта 2018 года Европейский центральный банк по предложению Финансовой инспекции аннулировал разрешение на деятельность кредитного учреждения Versobank в связи с существенными и постоянными нарушениями требований закона, прежде всего в области противодействия отмыванию денег и финансирования терроризма. Все сделки и деятельность банка приостановлены.

Отмечается, что банк оказался замешан в аферах ”Русской прачечной” и отмывании денег через банки Молдовы. Всего у банка 5600 клиентов, из которых 2000 — резиденты Эстонии. У банка должно быть достаточно средств для выплаты пострадавшим компенсаций.

Информацию о компенсациях клиентам Versobank и ликвидации банка можно найти на сайте Финансовой инспекции.