Окна не по размеру, проемы разбиты: клиенты обвиняют фирму в нарушении договора

Спор клиента и фирмы по установке окон дошел до комиссии по потребительским спорам, которая признала правоту за заказчиками. Но это еще не означает, что клиентам компенсируют потери.

В редакцию Delfi обратилась Анастасия, жительница поселка Вийвиконна, который является частью города Кохтла-Ярве. Ее семья делает ремонт в частном доме, и наступил момент, когда нужно было остеклять жилье. В августе прошлого года мать Анастасии Наталья заказала окна в фирме OÜ Aknameister. Однако заказ был выполнен совсем не так, как она ожидала, и в ноябре ей пришлось обратиться в Департамент защиты прав потребителя.

”Мы заказали окна у фирмы OÜ Aknameister. Сумма составляла около 800 евро. Так как окна оформлялись по договору в рассрочку, фирма должна была сама приехать и снять размеры. Так они и сделали. Сняли размеры, уехали, и мы стали ждать заказ. В сроки они не уложились, но мы опустили этот момент, нам было важнее продолжить стройку", — поведала читательница.

"Наконец, позвонили из фирмы и договорились об установке. В назначенный день приехали, начали производить работы. Мы находились рядом и наблюдали за процессом, пока шла подготовка. Однако в связи с прохладной погодой мы ушли в дом, а когда вернулись, окна уже стояли. Работник фирмы тет-а-тет признался, что окна оказались больше, чем было нужно. В итоге при осмотре выяснилось, что это действительно было так, и чтобы "всунуть" их в проем, работники местами разбили этот самый проем. Не установили базисы, на которые в будущем крепится подоконник, дабы сэкономить пространство”, — рассказывает Анастасия.

После этого клиенты связались фирмой и попытались решить ситуацию мирным путем.

Клиенты позвонили в фирму, но там ответили, что все в порядке, и что работник не мог такого сказать. "В связи с такой установкой при обшивке дома оконная рама будет полностью закрыта, что выглядит некрасиво, а мы заказывали коричневый цвет специально под дизайн. В общем, фирма отказывается идти на переговоры, бросают трубку, а на вопрос, куда нам теперь девать такие окна, отвечают: ”Куда хотите”. Мы им предложили, не отступая от договора, просто снять их и сделать нам другие, на что директор фирмы просто посмеялась в трубку. На наши фразы о том, что мы будем обращаться к юристам, говорят: ”Да что хотите, то и делайте”, — возмущается Анастасия.

Департамент: потребитель прав

В итоге, собрав необходимые документы, фото, клиенты обратились в Департамент защиты прав потребителя, чтобы отстоять свои права. Их вызвали в комиссию по потребительским спорам в Таллинн. На слушание никто из фирмы не приехал.

"По решению комиссии, фирма нарушила договор и тем более — правила установки. Комиссия вынесла вердикт: в течение 30 дней фирма обязана приехать и снять окна и, естественно, вернуть деньги. Тут уже речь идет даже не о переустановке, а именно о том, чтобы снять и вернуть деньги. На это работники фирмы снова наплевали. Мы пришли в контору, а нас, грубо говоря, послали куда подальше с этим решением. Срок подходит к концу, а фирма так и не реагирует”, — жалуется Анастасия.

Решение комиссии по потребительским спорам было вынесено 31 марта и в тот же день было опубликовано на сайте Департамента защиты прав потребителя. Торговец должен был исполнить его в течение 30 дней со следующего дня после публикации, то есть, не позднее 30 апреля, однако этого сделано не было.

Фирма: претензии необоснованны

Руководитель OÜ Aknameister Людмила Петренко сообщила Delfi, что фирма не согласна с решением комиссии, а значит, и не собирается его исполнять.

”При покупке товара в рассрочку — беспроцентную — клиент может сам произвести как размеры, так и установку окон. Со стороны клиента при взятии размеров присутствовал супруг, с которым были оговорены ширина открывающих элементов и цвет. О том, что далее строение будет обшиваться и на какой размер соответственно будет сделано утепление, клиентом сказано не было, при этом клиент настаивал, чтобы было ”поплотнее”. Также отсутствовали и какие-либо документы — например, проект — на дальнейшее проведение строительных работ, из которых мы могли предложить, насколько мог бы уменьшиться размер. Поэтому размеры были взяты из существующего проема с необходимыми допусками”, — объясняет Петренко.

”Сумма договора составила 738 евро, хотя у клиента она почему-то оказалась больше. Также непонятно, почему фирма не уложилась по срокам: установка была произведена 5 октября, а по договорным обязательствам — до 15 октября включительно. В комиссии по потребительским спорам клиент также предоставил неверные данные — якобы открывающие элементы меньше, чем 600 мм, хотя изготовлены окна именно с такими размерами”, — уверяет руководитель фирмы.

В заключение Людмила Петренко подчеркивает, что решение комиссии не является юридически обязывающим и, несмотря на то, что оно не в их пользу, фирма считает претензии клиента необоснованными, а договор выполненным полностью. Также она отмечает, что фирма имеет достаточный опыт работы как с частными клиентами, так и с юридическими лицами и всегда корректно и внимательно относится к выполнению заказов.

По сути, получается, что единственный выход для потребителя в данном случае — обращаться в суд.