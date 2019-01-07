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Оказавшийся в центре скандала Danske Bank протестирует аппетит инвесторов новыми облигациями


rus.delfi.ee
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Kopenhaagen 18.09.2018
Danske Banki kvartal KopenhaagenisFoto: Andres Putting

Находящийся в центре крупнейшего в Европе скандала с отмыванием денег Danske Bank начинает переговоры с инвесторами в США и Европе, чтобы выпустить облигации. Речь идет об облигациях стоимостью до 40 млрд датских крон (6,1 млрд долларов США).

Этим должна быть покрыта большая часть финансовой потребности банка в этом году, которая составляет примерно 12 млрд долларов США, сказал Bloomberg заведующий казной банка Кристоффер Молленбах.

Danske знает, что так дешево, как раньше, из-за скандала они больше финансы с рынка не получат. "Мы заплатим больше и понимаем это", — отметил Молленбах.

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