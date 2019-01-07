Оказавшийся в центре скандала Danske Bank протестирует аппетит инвесторов новыми облигациями

Этим должна быть покрыта большая часть финансовой потребности банка в этом году, которая составляет примерно 12 млрд долларов США, сказал Bloomberg заведующий казной банка Кристоффер Молленбах.

Danske знает, что так дешево, как раньше, из-за скандала они больше финансы с рынка не получат. "Мы заплатим больше и понимаем это", — отметил Молленбах.