24.10.2018, 09:45

Оказавшаяся в центре странных судебных разбирательств логистическая компания показывает быстрый рост

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rus.delfi.ee
EST
Оказавшаяся в центре странных судебных разбирательств логистическая компания показывает быстрый рост
Foto: Nordic Spedition

Логистическая фирма Nordic Spedition, куда летом этого года из-за противоречий с владельцами ушли работники Via3L Spedition, показывает быстрый рост. В третьем квартале этого года доход от продаж составил 4,7 млн евро.

Согласно прогнозам члена правления Nordic Spedition Раэля Таваста, в этом году прибыль от продаж составит в общей сложности 10 млн евро.

Владелец Nordic Spedition Эрки Вяэн отметил, что судебные разбирательства с Via3L Spedition на повседневных делах фирмы не сказываются. Последняя требует со своих бывших работников и Nordic Spedition в общей сложности более 7 млн евро в качестве возмещения убытков и процентов. Via3L Spedition в суде ходатайствовала об аресте счетов Nordic Spedition, но суд ходатайство не удовлетворил.

По оценке защитника работников присяжного адвоката Пааво Коча, дело для Via3L Spedition бесперспективное с правовой точки зрения и сомнительное с точки зрения этики. ”В Эстонии нет рабства и работники имеют право выбирать подходящее им место работы”, — отметил он.

Ранее мы уже писали, что логистическая фирма Via3L Spedition, чтобы взыскать возмещение ущерба, подала в суд на всех своих бывших работников, которые в результате противостояния между крупными и мелкими пайщиками этим летом решили уйти из фирмы и пойти работать в конкурирующую фирму Nordic Spedition.

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