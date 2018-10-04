04.10.2018, 12:00

Охранные фирмы — о повышении минималки: государство, подай пример!

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rus.delfi.ee
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Uisuliidu pressikonverents Tondiraba jäähallis
фото иллюстративноеFoto: Eero Vabamägi

Работодатели и профсоюзы в понедельник огласили цифры минимальной зарплаты в следующем году. Одна из сфер деятельности, которую значительно затронет повышение оплаты труда, — охранные услуги. Охранные фирмы считают, что в данной ситуации государство могло бы само подать пример.

Минимальная заработная плата в грядущем году составит 540 евро в месяц, или 3,2 евро в час. По словам исполнительного директора Союза охранных предприятий Эстонии Андре Лиллелехта, повышение минималки в значительной мере коснется эстонские охранные фирмы.

В условиях т. н. ралли зарплат, о котором говорятся в последнее время, многие предприятия начали замещать живых охранников различными техническими решениями.

По его словам, среди охранных фирм сейчас успешнее те, кто лучше сможет удержать опытных работников, и в данном случае конкурентоспособная оплата труда — один из наиважнейших компонентов мотивационного пакета.

Разумеется, работникам важны условия труда, но, например, и то, оплачивается ли ему переработка по закону. Говорят, что не все предприятия хотят это делать”, — поведал Лиллелехт.

Также, по его словам, фирмы ожидают, что государство как один из наибольших заказчиков услуг подаст пример. ”Вместо госзакупок на основании цены следует организовать их на основании ценности, также они должны быть направлены на решения”, — считает Лиллеметс.

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Работодатели и профсоюзы в понедельник огласили цифры минимальной зарплаты в следующем году. Одна из сфер деятельности, которую значительно затронет повышение оплаты труда, — охранные услуги. Охранные фирмы считают, что в данной ситуации государство могло бы само подать пример.
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