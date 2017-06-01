Охранная фирма: ожидается троекратное увеличение числа имущественных преступлений

Специалисты предупреждают, что наступление летнего сезона и связанное с этим изменение уклада жизни большей части населения неизбежно приведет к росту числа имущественных преступлений. Речь может идти о троекратном увеличении числа краж и случаев незаконного проникновения в жилища, сказано в пресс-релизе охранной фирмы Caesar.

„Лето — пора отпусков, теплых дней и люди становятся беззаботнее. При этом, отправляясь в отпуск в далекие края и оставляя дом без присмотра, следует отчетливо понимать: пока вы отдыхаете, преступники работают. Теплая погода, открытые окна, опустевшие города — благоприятная среда для совершения краж, незаконного проникновения в жилища и других имущественных преступлений”, — говорит председатель совета Caesari Turvateenistuse AS Александр Пааль.

По его оценкам, летний сезон в среднем приносит троекратное увеличение числа подобных преступлений. Об этом свидетельствует как накопленная статистика, так и данные страховых фирм.

"Для того, чтобы не стать жертвой преступления и сократить данные печальной статистики, настоятельно рекомендуем позаботиться об элементарных средствах безопасности перед отъездом в отпуск, а также в случае кратковременных отъездов на дачу или за город. Это касается как традиционных средств (прочные замки и двери, охранная сигнализация), так и более современных — неразглашение своих планов в социальных сетях и среди знакомых", — заключает Пааль.