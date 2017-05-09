Охранная фирма: камера наблюдения фиксирует, но не защищает

Страшные теракты, происходящие в европейских городах, демонстрируют, что бурное развитие технологий в охране не приносит чувства защищенности. Роль человека для предотвращения беды по-прежнему является определяющей.

"Современные города сплошь увешаны камерами охранного наблюдения. Каждое движение прохожего попадает в объектив и архивируется. Но какова реальная польза этих камер, когда нужно остановить безумца-террориста? Опыт Ниццы, Парижа, Брюсселя, Стокгольма, Петербурга, Лондона показывает, что без человека — полицейского, солдата, охранника — смерть не остановить, ущерб не локализовать и, тем более, не предотвратить. Исторически, силе можно противопоставить только силу", — говорит председатель совета Caesari Turvateenistuse AS Александр Пааль.

По его наблюдениям, в Эстонии сейчас распространены предложения охранных фирм, ограничивающиеся установкой весьма дорогостоящих т.н. интеллектуальных систем видеонаблюдения от охранных операторов, обещающих реагировать на угрозу по видеокартинке удаленно. При этом упускается, что это важная, но второстепенная, непропорционально дорогая, быстро устаревающая и совсем недостаточная составляющая комплекса охранных мер.

Время реагирования охраны при установке на объект модных видеосистем никак не сокращает скорость реагирования на проблему или угрозу по сравнению с тревогой, полученной от систем охраны периметра, и уж тем более, не заменяют физическую охрану.

Такие системы просто дают возможность для охранных фирм освоить значительные денежные инвестиции со стороны клиента и экономить на содержании и выездах патрульных групп на объект охраны.

"Записанная на видео картина ограбления конечно же поможет выявить недостатки системы охраны, но вряд ли способна утешить пострадавших. Преступники не столь глупы, чтобы показывать свое лицо, да и вывести из строя либо обмануть систему видеонаблюдения часто не составляет труда. Получается, что без быстрого силового реагирования, видеокамера — лишь часть услуги", — заключает Пааль.