ОФИЦИАЛЬНО: Сегодняшний рейс Ryanair Лондон-Таллинн отменен

Лоукостер Ryanair сообщил, что в течение следующих шести недель ежедневно будет отменять от 40 до 50 рейсов. В воскресенье вечером выяснилось, что отменяется и сегодняшний рейс Лондон-Таллинн.

Купившие билеты на этот рейс эстонцы уже в воскресенье днем беспокоились и сообщали Delfi, что находятся в неизвестности. В тот момент на домашней странице Ryanair соответствующей информации не было.

В Таллиннском аэропорту в воскресенье днем тоже сказали Delfi, что не могут дать ответ относительно информации. Теперь авиакомпания выложила на своей домашней странице, какие рейсы отменяются в первые три дня этой недели.

Больше связанных с Таллинном рейсов в настоящий момент не отменено, но неизвестно, когда предоставят дальнейшую информацию о следующих днях.

Те, у кого билет на какой-либо другой маршрут Ryanair, могут посмотреть информацию ЗДЕСЬ.