ОЭСР не поддерживает план Эстонии по снижению подоходного налога с дивидендов

По мнению Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), намеченное Эстонией снижение подоходного налога многократно повысит сложность эстонской налоговой системы с точки зрения выплачивающих дивиденды предприятий, не увеличит инвестиции и сократит налоговые поступления.

Намеченное снижение подоходного налога до 14% распределенных дивидендов в том случае, если компания выплачивала дивиденды не менее трех лет подряд, не будет иметь ни одного положительного результата с точки зрения увеличения инвестиций отечественных предприятий, поскольку реинвестированная прибыль уже не облагается налогом, сообщается в рапорте ОЭСР по экономике Эстонии, пишут "Деловые Ведомости".

Кроме того, новое изменение усложнит налоговую систему и ужесточит условия для начинающих предприятий, отмечается в рапорте.

Согласно оценке ОЭСР, в результате изменения налоговые поступления Эстонии ненадолго вырастут, поскольку это мотивирует предприятия распределять свою прибыль, но в продолжительной перспективе поступления сократятся.

ОЭСР каждые два года составляет по каждой стране-члену Европейского союза основательные экономические анализы.