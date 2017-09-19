Одобрен проект трехлетнего бюджета России

Проект федерального бюджета России на 2018-2020 годы одобрен правительством. Об этом в понедельник, 18 сентября, заявил глава Минфина Антон Силуанов, сообщает Lenta.ru со ссылкой на ТАСС.

По его словам, бюджет в этот период будет получать ежегодно 400 миллиардов рублей дивидендов от акций госкомпаний и банков. ”Что касается приватизации, то действительно у нас суммы учтены менее 10 миллиардов рублей”, — сказал Силуанов.

Дополнительные доходы бюджета от повышения акцизов на бензин министр оценил в 40 миллиардов рублей.

Согласно проекту, дефицит бюджета России в 2018 году составит 1,33 триллиона рублей, или 1,37 процента ВВП, при доходах в 15,18 триллиона рублей и расходах в 16,51 триллиона рублей. В 2019-м нехватка средств ожидается в размере 867 миллиардов рублей, или 0,84 процента ВВП, в 2020 году — 960,3 миллиарда рублей (0,87 процента).

Ранее 18 сентября ”Ведомости” сообщили, что правительство намерено дополнительно поднять акцизы на топливо. Повышение должно произойти в два этапа — по 50 копеек за литр с 1 января и с 1 июля. Дополнительные доходы бюджета газета оценивала в 55-60 миллиардов рублей.