Однокомнатные квартиры в Таллинне, Тарту и Нарве: за сколько можно купить и что происходит на рынке

PantherMedia 23660506 Foto: Andriy Popov, PantherMedia / Andriy Popov

Однокомнатные квартиры были, есть и как минимум в ближайшее время останутся самым популярным видом жилой недвижимости. Это и доступное жилье, и хороший объект для инвестирования. В 2015 году Delfi опубликовал обзор цен на однокомнатные квартиры в трех самых больших городах Эстонии и прогнозы на будущее от нескольких бюро недвижимости. Мы решили узнать, как изменилась ситуация за три года.