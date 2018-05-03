Однокомнатные квартиры были, есть и как минимум в ближайшее время останутся самым популярным видом жилой недвижимости. Это и доступное жилье, и хороший объект для инвестирования. В 2015 году Delfi опубликовал обзор цен на однокомнатные квартиры в трех самых больших городах Эстонии и прогнозы на будущее от нескольких бюро недвижимости. Мы решили узнать, как изменилась ситуация за три года.
Однокомнатные квартиры в Таллинне, Тарту и Нарве: за сколько можно купить и что происходит на рынке(11)
По данным Ober-Haus средние цены на однокомнатные квартиры в I квартале 2018 года были следующими: Таллинн (Кесклинн) — 2100-2400 евро/м2, Таллинн (Ласнамяэ) — 1500-1600 евро/м2, Тарту — 1500 евро/м2, Нарва — 360 евро/м2. Стоит отметить, что это средние цены, где не учтено, идет ли речь о новом или старом доме, и в каком состоянии квартира. Вдобавок в Тарту и в Нарве общая цена на весь город, а не по районам.