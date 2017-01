На данный момент по делу Liviko о картельном сговоре идут два судебных производства разом. В первом случае в заключении наносящего ущерб конкуренции договора обвиняются крупные торговые сети, а во втором — расположенные в районе Таллиннского порта алкогольные магазины, занимающиеся розничной торговлей, пишет Eesti Päevaleht.

В деле о картельном сговоре в порту наблюдается новый поворот событий. Судья Катре Полякова отошла от дела, так как защита сомневалась в ее беспристрастности. Полякова сама ходатайствовала о том, чтобы отойти от данного дела, исходя из принципов честного и равноправного судопроизводства.

Согласно обвинению, AS Liviko и представители Aldar Eesti OÜ, занимающегося продажей алкоголя, заключили договор, целью которого было приравнивание цен портовых алкогольных магазинов, занимающихся розничной торговлей.

11 января уездный суд постановил, что дело о картельном сговоре нужно закончить в связи с истечением срока. Адвокат Liviko Эрки Кергандберг не пожелал давать комментарии до того, как постановление суда не вступит в силу.

Государственный прокурор Лаура Фелдманис хочет обжаловать постановление. Она отметила, что постановление по уголовному делу портовых магазинов никак не повлияет на решение во втором уголовном деле торговых сетей, где в картельном сговоре обвиняются AS Liviko, AS Selver, AS Rimi Food, OÜ Maxima Eesti и AS Prisma Peremarket и физические лица, отвечающие в этих фирмах за закупки и продажи.

В этом случае защита тоже попыталась перевести огонь на судью. В январе прошлого года окружной суд отменил вынесенный судьей Вельмаром Бреттом обвинительный приговор. Причина была та же — истечение срока преступления.