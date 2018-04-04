04.04.2018, 21:17

"Одна женщина перевела 3000 евро": защитники леса начинают скупать лес в Эстонии, чтобы спасти его от вырубки

 (12)
rus.delfi.ee
EST 7

MTÜ Kogukonna Metsad — 12 марта внесенное в коммерческий регистр объединение, у которого амбициозная цель — начать скупать эстонский лес. Первым на прицел взят расположенный в непосредственной близости от заповедника Матсалу лесок, нынешний владелец которого планирует провести сплошную вырубку. А идея общины — в дальнейшем покупать еще участки, пишет Ärileht.

Автор идеи и один из лидеров общины — педагог и пропагандист экологического образа мышления Реа Раус. На самом деле, все началось с того, что Раус как частное лицо написала в Facebook, что хочет купить расположенное поблизости от заповедника Матсалу лесное угодье, которое когда-то принадлежало ее семье. Но у нее недостаточно финансов. Ей сразу начали предлагать помощь и выражать поддержку. "Одна обычная эстонская женщина перевела мне 3000 евро", — сказала Раус Ärileht. Это ее очень тронуло. Она быстро собрала 7000 евро. Раус поразило такое развитие событий, но она также почувствовала, что не может купить себе лес на деньги других. Так в марте и создали MTÜ Kogukonna Metsad, первая цель которого — покупка этого самого участка. Его площадь — примерно 5 гектаров, и цена достигает 60 000 евро.

На самом деле, идея создания MTÜ шире. Сейчас только создают сайты и созывают единомышленников. Большая идея — скупать у фирм лес, чтобы его сохранить. Устав MTÜ однозначно говорит, что сплошная вырубка в управляемых ими лесах запрещена. Вдобавок, в них нельзя, например, охотиться.

Полный текст статьи читайте в Ärileht.

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04.04.2018
MTÜ Kogukonna Metsad — 12 марта внесенное в коммерческий регистр объединение, у которого амбициозная цель — начать скупать эстонский лес. Первым на прицел взят расположенный в непосредственной близости от заповедника Матсалу лесок, нынешний владелец которого планирует провести сплошную вырубку. А идея общины — в дальнейшем покупать еще участки, пишет Ärileht.
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