Одна пятая населения Эстонии считает, что брать кредит — это неправильно

Почти 70% жителей Эстонии признают, что им не нравится брать кредиты и жить в долг, но иногда не остается другого выбора. В Литве к займам положительно относятся в два раза больше людей, чем в Эстонии, а в Латвии напротив более трети респондентов настроены негативно.

Согласно опросу, жители Эстонии заметно больше верят банкам, чем их южные соседи — целых 84% опрошенных взяли кредит в банке, в то время как в Литве этот показатель составляет всего 60%. В то же время жители Эстонии гораздо реже берут в долг у друзей и знакомых — 12%, при том, что в Латвии этой возможностью пользуются 27%, а в Литве — 22%.

Меньше быстрых кредитов и займов у друзей

В Эстонии быстрые кредиты брали только 6% семей, имеющих финансовые обязательства, и это в разы меньше, чем в Латвии (22%) и в Литве (13%).

По оценке эксперта Kantar Emor Айвара Воога, данные центральных банков показывают, что в Эстонии на каждого жителя, от младенцев до стариков, приходятся кредитные обязательства в размере 7500 евро, в Латвии — 3600 евро и в Литве 3400 евро. ”Эти цифры указывают на различия в отношении жителей Прибалтики к кредитам”, — отметил Воог.

”Жители Эстонии прежде всего берут большие кредитные займы и тратят их, например, на приобретение недвижимости. Жители Латвии берут много быстрых кредитов, и не приходится долго гадать, почему в этой стране относятся к кредитованию негативно. Литовцы до сих пор брали займы в довольно маленьком размере, что способствует их желанию обратиться в банк за дальнейшими кредитами”.