Одна из любимых в Эстонии моделей автомобилей уходит с рынка. Почему?

По словам руководителя по бренду Toyota Amserv Auto Маргуса Ныммика, производство Toyota Avensis прекращается из-за сниженного спроса на европейских рынках, одной из причиной которого можно считать все возрастающую популярность городских внедорожников. Последние 100 заказанных автомобилей будут переданы клиентам в течение 2019 года.

”За последние 5 лет Amserv продал более 2500 Avensis — речь идет, безусловно, об одной из самых популярных моделей Toyota на эстонском рынке. Одна из очевидных причин популярности Avensis заключается в том, что эта модель по своим параметрам и ценовому классу подходит для самых разнообразных задач — от семейного автомобиля до такси”, — сказал Ныммик.

Нынешним владельцам Avensis не стоит беспокоится о том, что прекращение производства как-то скажется на обслуживании имеющихся автомобилей. ”Toyota гарантирует долговременную доступность всех запчастей, и Amserv со своей стороны обеспечит обслуживание автомобилей Avensis все так же на высоком уровне”, — обещает Ныммик. Также может возникнуть ситуация, при которой на вторичном рынке возрастет спрос на одну из популярнейших моделей, за счет чего стоимость автомобилей, бывших в употреблении, будет еще долго оставаться на высоком уровне.