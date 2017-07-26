Одна из крупнейших криптовалютных бирж не работает свыше 16 часов

Криптовалютная биржа BTC-E, являющаяся одной из самых крупных бирж по купле и продаже криптовалют, недоступна для пользователей в течение более чем 16 часов, следует из официального аккаунта биржи в "Твиттере". Об этом пишет RNS.

"В связи с техническими работами в дата центре btc-e может быть временно недоступен", — заявила биржа 26 июля в 14:20 (по латвийскому времени).

"Наши инженеры по-прежнему заняты в центре обработки данных. Продолжим держать вас в курсе", — указывалось на официальной странице в "Твиттере" в 16:29. В 16:44 представители биржи в соцсетях заявили, что "технические работы близки к завершению. Спасибо за понимание".

Последнее сообщение от биржи опубликовано в "Твиттере" в 21:41. "Мы по-прежнему выполняем наш текущий внеплановый ремонт. Будем держать вас в курсе. Простите за неудобства".

На момент написания новости сайт btc-e.com по-прежнему остается недоступен.

Пользователи "Твиттера", пишущие под хештегом #btce, предполагают, что биржа могла закрыться или быть взломана, что позволило злоумышленникам украсть принадлежавшие пользователям деньги с их биткоин-кошельков.