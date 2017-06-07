Одна из крупнейших эстонских зарубежных инвестиций потерпела неудачу

Год назад крупнейший в Европе производитель древесных гранул Graanul Invest сообщил о приобретении в Бельгии большой электро-угольной станции Langerlo и планах по переводу ее на возобновляемую энергии. Речь шла об инвестициях в размере около 250 млн евро, однако планы рухнули, пишет Eesti Ekpsress.

По сообщению бельгийских СМИ, Graanul Invest не уложилась в сроки и осталась без государственного пособия в размере до 2,2 млрд евро. Graanul Invest решила остановить проект, и в апреле Langerlo подала заявление о банкротстве.

Владелец Graanul Invest Ян Кирьянен сказал изданию, что в договоре купли-продажи станции есть пункт, предусматривающий возможность возвращения проекта его прежнему владельцу в случае выявления скрытых ошибок. ”Именно это мы и сделали, — сказал он. — На сегодняшней день, действительно, идет производство о банкротстве, но управляющие спорят с государством о дальнейшей судьбе проекта. Трудно предсказать, как все это закончится”.