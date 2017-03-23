Один из катамаранов Linda Line вышел из-под флага Эстонии

Один из курсирующих между Таллинном и Хельсинки катамаранов Linda Line — Merilin — вышел из-под флага Эстонии.

Решение об исключении принадлежащего Lindaliini AS судна из регистра судов было принято Харьюским уездным судом 21 февраля на основании заявления владельца.

Член правления фирмы Энн Рохула более подробно комментировать ситуацию не стал. ”Мы сейчас занимаемся этим. Скоро будет и пресс-релиз. В ближайшем будущем”, — сказал он.