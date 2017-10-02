Очередной рост акцизов: сколько в новом году будут стоить сигареты и алкоголь?

Розничные сети немного приоткрыли завесу тайны с того, сколько могут стоить в новом году после очередного поднятия акциза пиво, вино, водка и сигареты.

”Максимальную розничную стоимость определяет заказчик налоговых марок, то есть поставщик конкретного товара. Математически рост мог бы составить в районе 25 центов (20 центов + подоходный налог)”, — сказала Delfi пресс-секретарь Rimi Катрин Батс о росте цен на табачные изделия. Это означает, что в новом году большинство пачек сигарет будет стоить более 4 евро.

”Примерный расчет стоимости алкоголя на самом деле тоже только расчет, поскольку реальные цены диктует ситуация на рынке и конкуренция. Проведенные для июльского роста акциза расчеты тоже показали совершенно другие цифры, чем мы видим сейчас на полках магазинов. До февраля еще четыре месяца, и за это время с ценами может случиться все, что угодно. Поэтому конкретных цифр на февраль я сейчас назвать не возьмусь”, — сказал Батс, но тем не менее привела некоторые подсчеты, сделанные отделом закупок RIMI.

Если при расчете роста цен принимать во внимание только акциз, то в денежном эквиваленте для 0,5 л водки крепостью 40 градусов речь будет идти о 0,48 евро (для конечного потребителя прибавляется и налог с оборота). Для обычного пива 0,5 л 4,7% это 0,064 евро, а для 0,75 л вина 12,5% это 0,185 евро (прибавляется налог с оборота). Если сейчас поллитра эстонского пива стоит 1,29-1,59 (плюс 0,10 залог), то с февраля его стоимость может подняться еще до 10-20 центов и в случае самого дорого варианта устремиться к 2 евро.

По словам специалиста по коммуникации Selver Карла-Виллиама Васерика, Selver при формировании цен на табачную и алкогольную продукцию исходит из закупочных цен. ”Поэтому на данный момент сложно спрогнозировать, сколько с 1 января или 1 февраля может стоить средняя пачка с 20 сигаретами или легкий и крепкий алкоголь, ведь мы не знаем, на сколько поднимут производители свои цены”, — сказал он.

Руководитель по закупкам продуктовых и продовольственных товаров Prisma Peremarket Тынис Томингас также отметил, что они сами цены не формируют. ”Кроме того, закупочные цены на табачную и алкогольную продукцию и надбавка являются конфиденциальной информацией. Могу заверить, что мы формируем конечные цены в соответствии с ситуацией на рынке и не планируем увеличивать надбавку”, — сказал Томингас.