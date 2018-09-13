13.09.2018, 11:56

Очередная жертва "проклятой" улицы в центре Таллинна: открывшийся недавно ресторан уже обанкротился

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rus.delfi.ee
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Uus 24 ja Pärnu mnt 20 õigusbürood
Uus 24 ja Pärnu mnt 20 õigusbüroodFoto: Madis Veltman

В центре Таллинна на участке Пярнуского шоссе между кинотеатром Kosmos и площадью Вабадузе творится настоящая мистика — многие предприниматели пытались открыть там рестораны, кафе и бутики, но они почти поголовно в быстрые сроки закрываются, пишет Inforegister.

Издание сообщает, что у руководящей рестораном на Пярну мнт фирмы PM20 OÜ возникли финансовые проблемы. На сегодняшний день ресторан закрылся, а фирма вряд ли будет заниматься новыми проектами — она объявила себя банкротом.

Фирма была основана в начале прошлого года и на сегодняшний день имеет четырех сотрудников, которым вскоре, как видимо, придется искать новое рабочее место.

Так как ресторан не имеет налоговых долгов и не представил ни одного годового отчета, то сложно оценить причины, которые привели к банкротству. У его владельца, Эркки Каара, есть еще две фирмы, которые имеют небольшие долги по налогам.

Tallinn Hockey weekend
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