Очередная жертва "проклятой" улицы в центре Таллинна: открывшийся недавно ресторан уже обанкротился

Издание сообщает, что у руководящей рестораном на Пярну мнт фирмы PM20 OÜ возникли финансовые проблемы. На сегодняшний день ресторан закрылся, а фирма вряд ли будет заниматься новыми проектами — она объявила себя банкротом.

Фирма была основана в начале прошлого года и на сегодняшний день имеет четырех сотрудников, которым вскоре, как видимо, придется искать новое рабочее место.

Так как ресторан не имеет налоговых долгов и не представил ни одного годового отчета, то сложно оценить причины, которые привели к банкротству. У его владельца, Эркки Каара, есть еще две фирмы, которые имеют небольшие долги по налогам.