21.09.2017, 13:30

Очередная поломка SmartLynx: отпуск начался с 10-часового ожидания, вылет задержан на неопределенное время

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rus.delfi.ee
EST
Smartlynx Estonia lennuk
Foto: Andres Putting

Утренний рейс SmartLynx из Таллинна в Ларнаку был задержан, по имеющимся на настоящий момент данным, до 15 часов, так что пассажирам придется провести в аэропорту как минимум 10 часов.

Руководитель службы по связям с общественностью SmartLynx подтвердил Delfi, что вылет на Кипр MYX507 задерживается по техническим причинам и что команда делает все для скорейшего разрешения ситуации.

”Нам очень жаль, что задержкой мы вызвали неудобства, но важно отметить, что безопасность для нас — приоритет номер один, и обслуживать пассажиров можно только на технически исправном самолете”.

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