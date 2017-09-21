Очередная поломка SmartLynx: отпуск начался с 10-часового ожидания, вылет задержан на неопределенное время

Утренний рейс SmartLynx из Таллинна в Ларнаку был задержан, по имеющимся на настоящий момент данным, до 15 часов, так что пассажирам придется провести в аэропорту как минимум 10 часов.

Руководитель службы по связям с общественностью SmartLynx подтвердил Delfi, что вылет на Кипр MYX507 задерживается по техническим причинам и что команда делает все для скорейшего разрешения ситуации.

”Нам очень жаль, что задержкой мы вызвали неудобства, но важно отметить, что безопасность для нас — приоритет номер один, и обслуживать пассажиров можно только на технически исправном самолете”.