”Очень большое спиритуалистическое изменение”. Prisma планирует удвоить количество магазинов

Фирма-владелец Prisma и отеля Sokos намерена быстро увеличить свою рыночную долю на эстонском рынке, пишет Kasulik.

”В последние годы мы были вынуждены лишь урезать. Теперь — время расширяться. Это очень большое спиритуалистическое изменение в нашей группе”, — прокомментировал ситуацию коммерческий директор Йорма Вехвиляйнен.

В концент SOK, помимо торговых центров и сети отелей, входит и Prisma. Магазины этой сети есть в Финляндии, России и Эстонии.

Концерн планирует в течение пяти лет удвоить количество магазинов в Санкт-Петербурге. Относительно Эстонии у SOK также масштабные планы, которые уже начали осуществлять.

”Цель — удвоить количество магазинов в Эстонии. В Таллинне мы как раз ищем для этого подходящую недвижимость — чтобы основать гипер- и супермаркеты”, — добавил Вехвиляйнен.