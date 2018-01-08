Оценка трудоспособности — суперприбыльный бизнес, где зарплата самых трудолюбивых врачей более 10 000 евро

Правление Кассы по безработице попыталось скрыть от журналистов информацию, потому что, видимо, общественность не должна знать об этом, пишет Eesti Päevaleht.

Какая работа в современной Эстонии оплачивается лучше всего? Может быть, премьер-министром? Или больше всех получает директор какой-нибудь успешной фирмы? Нет. Одна из самых оплачиваемых работ — оценка трудоспособности людей с ограниченными возможностями. Как выяснилось из статистики Кассы по безработице, руководители в этой сфере получают до 10 000 евро в месяц.

Примерно на протяжение месяца мы пытались выяснить у этого ведомства, сколько экспертиз проводит один врач. Мы пытались получить статистику, чтобы ею подтвердить имеющиеся у нас данные. Администрация Кассы по безработице сочла, что это общественности не нужно. Сначала ответил директор по связям с общественностью Эрко Ванаталу: "По сути не верно и не обосновано приводить число случаев оценки на одного врача".

Далее на вопросы о том, почему госучреждение оценивает, что журналистам обосновано спрашивать, а что нет, ответил директор Кассы по безработице Меэлис Паавел: "По нашему мнению, мы на ваши вопросы ответили, и, к сожалению, добавить нам нечего".

Мы снова спросили: где ответ на информационный запрос, и сообщили, что придется обратиться в Инспекцию по защите данных. На это Эрко Ванаталу пообещал, что ответят в течение 30 дней. В конце прошлой недели потупила информация, что за десять месяцев прошлого года больше всего соответствующих экспертиз провел один врач — 3 522 раза. Это означает, что он делает 12,57 штук в день, если учитывать выходные.

Далее за ним следуют коллеги — около 2 000 экспертиз. Касса по безработице за одну экспертизу платит в среднем 100 евро. По информации Eesti Päevaleht, за экспертизу на основании анкеты сам врач получает примерно 30-40 евро. Остальные же деньги — 60-70 евро — идут фирме-посреднику, в которой работает врач. С учетом всего вышеописанного, самые трудолюбивые доктора получают более 10 000 евро в месяц.

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