Оценка Банка Эстонии: работники и вакансии не совместимы между собой

Дальнейшему соответствию роста производительности и зарплаты угрожает нехватка рабочей силы, выясняется из обнародованного сегодня обзора рынка труда Банка Эстонии. Одновременное увеличение количества вакансий и безработицы указывает, по сообщению центробанка, на более плохую совместимость рабочей силы и рабочих мест.

"То, удастся ли предприятиям восстановить маржу прибыли и победить проблему возросших затрат труда, зависит от дальнейшего роста производительности, — сказала экономист центробанка Орсоля Соосаар. — Если предприятия до сих пор, несмотря на маленький спрос, сохранили рабочие места и работников, то более хороший спрос даст возможность увеличить производство и производительность без привлечения дополнительной рабочей силы. Все-таки производительность зависит и от инвестиций, которые в последние годы, к сожалению, сократились".

По словам Соосаар, прошлогодний рост зарплат в секторах экономики был очень разноликий. В сферах деятельности сланцевого сектора и в строительном секторе зарплаты росли медленнее среднего, а в секторе обслуживания с большим объемом рабочей силы — быстрее среднего, хотя и в более скромном темпе по сравнению с первой половиной года.

"В перспективе рост зарплаты могут снова ускорить большие ожидания занятости у предприятий как строительства, так и обрабатывающей промышленности, которые показывают исследования чувства уверенности Института конъюнктуры, но подходящей рабочей силы не хватает", — отметила Соосаар.

Нехватку рабочей силы выражает заметное увеличение количества вакансий. "Отчасти повышение процента вакансий объясняет большее движение между рабочими местами: по сравнению с тем, что было год назад, количество прекращенных по желанию работника трудовых отношений на 13% больше. В обычных условиях повышению процента вакансий сопутствует уменьшение безработицы, но во второй половине 2016 года процент безработицы наоборот повысился", — сказала Соосаар.

"Накопление вакансий одновременно с ростом безработицы указывает на то, что совместимость рабочей силы и рабочих мест могла ухудшится", — констатировала Соосаар.

В дальнейшем рост участия в рабочей силе поддержат реформы социального страхования, влияние которых ограничивает то, что процент участия в рабочей силе в Эстонии и так уже один из самых высоких в Европе, особенно среди людей старше 50 лет.

"Количество людей трудоспособного возраста в течение последних лет сократилось меньше, чем прогнозировали. Благодаря тому, что и в будущем иммиграция в Эстонию очевидно будет превышать эмиграцию из Эстонии, количество рабочей силы в экономике и в перспективе будет уменьшаться медленнее, чем ранее прогнозировалось", — отметила Соосаар.