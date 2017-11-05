ОБЗОР: Владельцам клиентской карты какого магазина предлагают больше всего скидок

Клиентские карты магазинов предлагают своим владельцам различные скидки: какие-то возможно использовать лишь в конкретной сети, другие — во всей группе материнской фирмы, что дает клиенту больший бонус, пишет Kasulik.

Мы упорядочили плюсы и минусы, возможности и ограничения четырех наибольших клиентских программ. Наиболее масштабной можно считать карточку Partner — ее скидки не ограничиваются лишь Selver.

Например, те, кто любит фрукты-овощи, могут планировать масштабную закупку на пятницу, так как именно тогда владельмам карты клиента Rimi все овощи и фрукты на 15 % дешевле. Это — единстванная постоянная дополнительная скидка этой сети.

Maxima не предлагает своим клиентам постоянных дополнительных скидок, а также скидок по случаю дня рождения.

Бонусные деньги в клиентской программе Coop накапливаются постепенно. Большинство скидок, имеющихся у конкурентов, есть и в этой сети.

Смотрите таблицу!