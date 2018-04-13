ОБЗОР: В каких городах рынки недвижимости впали в ”летаргический сон”?

В целом ряде уездных центров Эстонии рынок недвижимости, по сути дела, отсутствует, поскольку в месяц в них заключаются лишь единичные сделки, передает Pindi Kinnisvara.

Исполнительный руководитель Pindi Kinnisvara Элари Удам заметил, что во многих уездных центрах объем сделок настолько мал, что эти редкие смены собственника даже сложно назвать рынком недвижимости.

”Жизнь в Эстонии обретает все больший крен в сторону Таллинна и Тарту, и чем больше угол этого крена, тем глубже это отражается на рынке недвижимости, который в некоторых красивых маленьких городках уже впадает в летаргический сон”, — сказал Удам.