Сегодня Ärileht писал, что на таллиннский рынок квартир активен: в декабре средняя цена за квадратный метр квартиры в Таллинне опять превысила максимальную цену периода бума.

Delfi Kasulik расположил в ряд самые дорогие квартиры всех районов Таллинна, чтобы выяснить, какая часть города особенно выделяется роскошными квартирами. Для этого были использованы данные портала недвижимости City24 по состоянию на сегодняшний день.

Как и можно было предположить, самые дорогие квартиры в Старом городе, где можно найти много квартир дороже миллиона. Выделяются также Кесклинн и Кадриорг, где цены поднимаются чуть выше миллиона или приближаются к миллиону евро.

Самую скромную "люксовую квартиру" можно найти в Мустамяэ, где цена самой дорогой квартиры ниже 200 000 евро. При этом интересно, что дорогой квартиру делает прежде всего ее обстановка, которая представляет собой изготовленную по специальному заказу резную деревянную мебель.