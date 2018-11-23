23.11.2018, 12:41

Обзор предложений "Черной пятницы": некоторые интересные скидки в эстонских магазинах, о которых стоит знать

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rus.delfi.ee
EST 10
Обзор предложений "Черной пятницы": некоторые интересные скидки в эстонских магазинах, о которых стоит знать
Foto: Ilmar Saabas

Американский праздник распродаж "Черная пятница" добрался и до Эстонии. Смотрите, где сегодня можно приобрести товары по хорошей скидке.

Телефоны сегодня дешевле всего можно приобрести в магазинах Tele2 и Elisa. Например, в Tele2 смартфон Huawei P20 Pro стоит 589 евро (обычная цена 799 евро), а в Elisa — 599 евро. Из популярных моделей Tele2 также предлагает Samsung Galaxy S9 по хорошей цене в 539 евро (обычная цена 799 евро).

Большая распродажа также проходит в магазине тканей Kangadžungel, где весь товар в продаже со скидкой 75%.

Среди продуктовых магазинов кампании в честь "Черной пятницы проводят Maxima, Rimi и Prisma. При этом в Maxima скидки действуют всю неделю. Натуральная красная икра стоит 3 евро (обычная цена 6 евро, а электрический чайник всего 9 евро (обычная цена 25 евро).

В Rimi скиди, в основном остаются на уровне 20-40%, но есть и исключения. Например, килограмм норвежского лосося стоит 4,99 евро вместо 9,49 евро, а цена лампочек LED от Osram понизилась с 4,99 евро 0,99 евро.

В Prisma же скидки "Черной пятницы" касаются товаров лишь двух категорий: 20% на все книги и 30% на верхнюю одежду. Предложения будут действовать и в субботу.

Среди магазинов в торговом центре Ülemiste скидочные предложения держатся на уровне 20-40%. Зато в магазине украшений Endless весь товар на 70% дешевле, а магазине одежды Springfield действует скидка в 50% от полной стоимости до конца недели.

В торговом центре Kristiine самая больша яраспродажа в магазине Top Shop, где обещают скидки до 80%. В Sportlandis и Jysk весь товар на 25% дешевле.

Невероятно выгодное предложение также действует на рейсы Eckerö Line в Хельсинки. В рамках кампании билеты туда-обратно можно забронировать всего за 1 евро.

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