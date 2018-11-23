Обзор предложений "Черной пятницы": некоторые интересные скидки в эстонских магазинах, о которых стоит знать

Телефоны сегодня дешевле всего можно приобрести в магазинах Tele2 и Elisa. Например, в Tele2 смартфон Huawei P20 Pro стоит 589 евро (обычная цена 799 евро), а в Elisa — 599 евро. Из популярных моделей Tele2 также предлагает Samsung Galaxy S9 по хорошей цене в 539 евро (обычная цена 799 евро).

Большая распродажа также проходит в магазине тканей Kangadžungel, где весь товар в продаже со скидкой 75%.

Среди продуктовых магазинов кампании в честь "Черной пятницы проводят Maxima, Rimi и Prisma. При этом в Maxima скидки действуют всю неделю. Натуральная красная икра стоит 3 евро (обычная цена 6 евро, а электрический чайник всего 9 евро (обычная цена 25 евро).