Обзор по Эстонии: ОЭСР подчеркивает важность инвестиций в благополучие людей

У Эстонии сильная бюджетная политика, но необходимо дополнительно повысить расходы на меры по увеличению благополучия и потенциала экономического роста, отметили министр здоровья и труда Евгений Осиновский и генеральный секретарь ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития) Хосе Анхель Гурриа на вчерашней пресс-конференции, где был представлен новый экономический обзор ОЭСР по Эстонии.

ОЭСР одобряет экономическую политику Эстонии и видит тут ряд аспектов — образцовая предпринимательская среда, высокий уровень образования, высокие показатели трудовой занятости, инновационный сектор ИКТ и сильная бюджетная политика, сообщило Министерство социальных дел Эстонии посредством пресс-релиза.

”Мы солидарны с ОЭСР в том, что должны поддерживать бюджет в равновесии, изыскивая лучшие возможности для снижения бедности и неравенства. Правительство уже сделало шаги в этом направлении”, — прокомментировал Евгений Осиновский. ”Эстония остается страной с самым большим неравенством доходов в ЕС, что затормаживает наше развитие и ставит под угрозу сплоченность общества. Мы знаем, что общества с лучшими показателями равенства развиваются быстрее и в экономическом плане”.

ОЭСР подчеркивает, что Эстония могла бы расширять пособия для безработных, что повысило бы участие в активных мерах на рынке труда. По словам Осиновского, бесплатные меры рынка труда обеспечены в Эстонии для всех, вне зависимости от того, получают ли люди пособие по безработице. Также участникам организованных Кассой по безработице учебных программ при необходимости обеспечена финансовая поддержка для покрытия расходов на транспорт и размещение.

”Мы уделили большое внимание мерам рынка труда. Для того чтобы мотивировать получателей прожиточного пособия возвращаться на рынок труда в 2018 г. вступит в силу поправка, благодаря которое первые шесть месяцев после начала работы человек будет находится в более благоприятном положении при получении пособия — пособие не прекращается со дня, а уменьшается постепенно”, — сказал Осиновский. ”Мы обеспечим переобучение в течение года более чем 10 000 работающим людям, чтобы помочь им идти в ногу с технологическими изменениями и предотвратить безработицу”.

ОЭСР также рекомендует Эстонии расширить предназначенную для отцов часть родительского отпуска, поскольку продолжительный родительский отпуск препятствует скорому возвращению женщин на рынок труда. ”Мы согласны, что более активное участие отцов в использовании родительского отпуска, и в целом распределении нагрузки по уходу необходимо, чтобы сократить гендерное неравенство. Поэтому мы меняем систему родительских отпусков таким образом, чтобы один месяц был предназначен исключительно для отцов. Также мы сделаем возможным работу родителей с частичной занятостью во время отпуска таким образом, что родители не будут от этого терять в деньгах”, — сказал Осиновский.

Помимо общего экономического обзора, в этом рапорте ОЭСР дает рекомендации насчет того, как экономика Эстонии может извлечь максимальную пользу из всемирной торговли и как развивать инвестиции, повышающие производительность.