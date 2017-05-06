ОБЗОР: Какие сладкие напитки с нового года подорожают и на сколько?

В четверг правительство одобрило проект Закона о налоге на подслащенные напитки, согласно которому с нового года будут облагаться налогом подслащенные сахаром или подсластителем напитки, в которых больше 5 граммов сахара на 100 миллилитров.

На основании приведенных в законопроекте ставок налога, двухлитровую колу ожидает подорожание больше чем на 50 процентов. Согласно законопроекту, ставка налога зависит от содержания сахара и напитки с низким содержанием сахара налогом не облагаются.

Ставки налога

0,10 евро на 1 литр для напитка, который содержит сахар в концентрации 5-8 г / 100 мл

0,30 евро на 1 литр для напитка, который содержит сахар в концентрации более 8 г / 100 мл

0,10 евро на 1 литр для напитка, который содержит подсластитель

Подслащенный напиток, который для употребления нужно разбавлять, облагается налогом по разбавленному согласно рекомендации производителя количеству напитка и содержанию в нем сахара и подсластителя.

Для того, чтобы потребитель успел привыкнуть к новым вкусам и производитель разработать новые рецепты, используют рассрочку ставки налога на напитки с высоким содержанием сахара.

"Влияние на цены зависит от размера продаваемой бутылки и места продажи. Как правило, розничная цена бутылки меньшего размера за литр выше, чем у бутылки большего размера, и чем выше цена за литр, тем меньше влияние налога. В зависимости от места продажи торговая наценка может быть разной и значительно влиять на цену продажи товара", — сообщило Министерство финансов.

Ниже приводим некоторые примеры того, как могут измениться цены.