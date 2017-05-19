Обзор цен: средняя таллиннская квартира приносит владельцу 300 евро в месяц

За последние 12 месяцев средний владелец квартиры в Таллинне заработал в результате повышения цен на недвижимость триста евро, свидетельствует проведённый Center Kinnisvara свежий ежемесячный обзор квартирного рынка, значится в пресс-релизе.

Средняя рыночная стоимость квартиры в Таллинне достигла в апреле уровня 85 907 евро, что на 3 749 евро больше чем в апреле прошлого года. ”Март был рекордным месяцем и апрельский рынок квартир этот рекорд не побил, хотя общая тенденция ясна — рыночная стоимость квартир растёт,” — подчеркнул руководитель Center Kinnisvara Кристиан Айрер. ”Площадь средней квартиры в Таллинне составляет 51,8 кв. метров, стоимость такой квартиры вырастала в течение последних 12 месяцев в среднем на 312 евро ежемесячно. Наряду с инвесторами на это обратили внимание и обычные граждане, которые всё чаще вкладывают свободные деньги в недвижимость”.

В апреле сменили владельца 705 квартир и 63,9 млн. евро. Наиболее активная купля-продажа имела место в Ласнамяэ, где было произведено 160 сделок по средней цене 1423 евро за кв. метр.

В первой половине каждого месяца Center Kinnisvara составляет месячный обзор рынка квартир в Таллинне. Используемые для обзора данные исходят от базы данных Земельного департамента.