ОБЗОР ЦЕН: Сколько стоят продукты в Осло

Несмотря на то, что столица Норвегии Осло в этом году выпала из первой десятки рейтинга самых дорогих городов мира, некоторые ее магазины пугают своими ценами.

Да, в продуктовых магазинах можно найти товары, стоимость которых сопоставима со стоимостью таких же товаров в Эстонии, но в основном цены намного выше.

Приведенные ниже фотографии сделаны в одном из магазинов в центре Осло. Цены указаны в норвежских кронах, для получения эквивалента в евро их следует разделить на десять.



Стоит отметить, что цены на овощи и фрукты вполне сравнимы с эстонскими: килограмм свежего картофеля обойдется в 1,5 евро, а свежей капусты в 2,5. Цены же на мясо, сыр, молоко и яйца в 2-5 раз превышают наши.