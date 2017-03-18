ОБЗОР ЦЕН: Первые ласточки весенних рынков — огурцы и клубника

Хоть на дворе уже середина марта, на рынках страны еще не появилось достаточно местных продавцов.

Как пишет Maaleht со ссылкой на Институт конъюнктуры, первые ласточки этой весны — огурцы и клубника. На рынках можно найти свежие отечественные огурцы и зеленый лук, которые в среднем обойдутся в 4,23 и 6 евро соответственно.

Стоит отметить, что на этой неделе прошлогодние овощи стоят дороже, чем в тот же период прошлого года.