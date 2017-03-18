18.03.2017, 09:16

ОБЗОР ЦЕН: Первые ласточки весенних рынков — огурцы и клубника

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rus.delfi.ee
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mai lõpus müüdavad importmaasikad Nõmme turul
Foto: Ilmar Saabas

Хоть на дворе уже середина марта, на рынках страны еще не появилось достаточно местных продавцов.

Как пишет Maaleht со ссылкой на Институт конъюнктуры, первые ласточки этой весны — огурцы и клубника. На рынках можно найти свежие отечественные огурцы и зеленый лук, которые в среднем обойдутся в 4,23 и 6 евро соответственно.

Стоит отметить, что на этой неделе прошлогодние овощи стоят дороже, чем в тот же период прошлого года.

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