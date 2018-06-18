Обязательно читайте мелкий шрифт! Мошенники требуют послать регистрационный номер предприятия, что влетит вам в копеечку

Налогово-таможенный департамент предупреждает предпринимателей о мошеннических письмах, в которых просят отправить регистрационный номер предприятия, что повлечет за собой обязательство заплатить высокую годовую плату. На самом деле информация о регистрационном номере находится в свободном доступе в сети.

В Эстонии начали распространяться новые письма от мошенников, которые раньше были в ходу в других странах ЕС. В конверте присылают наполовину заполненную анкету, где уже указаны название предприятия, физический и электронный адрес. Мошенники просят отправить анкету им обратно, указав в ней регистрационный номер предприятия, обязанного по налогу с оборота.

Как сообщает департамент, нужно быть внимательным, так как внизу в анкете мелким шрифтом указано, что послав данной письмо, предприниматель обязуется выплачивать годовую плату в размере 771 евро.

На самом же деле информация о регистрационном номере находится в свободном доступе. Поэтому отдельно никто ее запрашивать не должен.

Delfi lugeja



