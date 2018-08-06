Обязан ли работодатель предоставлять 1 сентября работникам, чьи дети идут в школу, выходной? Отвечаем

Глава консультационной службы Трудовой инспекции Кайре Саареп говорит, что Закон о трудовом договоре не обязует работодателя предоставлять работникам выходной 1 сентября, но соответствующий порядок может быть установлен внутренними правилами фирмы. ”Если на предприятии действует такой порядок, то данный день предоставляется и оплачивается в соответствии с установленным порядком. В этом году следует принимать во внимание, что 1 сентября выпадает на субботу, в связи с чем первый школьный день ребенка, в зависимости от школы, может быть как 31 августа, так и 3 сентября. В этом случае работодателю следует уточнить свои действия”, — сказала она.

”Если на Вашем предприятии такой порядок отсутствует, что Вам следует заранее запланировать основной или детский отпуск”, — добавил она. Если человек не запланировал свой отпуск на эту дату во время составления графика отпусков в начале года, то для внесения изменений в его основной отпуск необходимо согласие работодателя.

В качестве альтернативы можно воспользоваться предусмотренным законом оплачиваемым детским отпуском: три рабочих дня для родителя, воспитывающего одного или дух детей в возрасте до 14 лет, и шесть рабочих дней для родителя, воспитывающего как минимум трех детей в возрасте до 14 лет или как минимум одного ребенка в возрасте до 3 лет. Оплачивается такой отпуск на основании установленной правительством минимальной зарплаты, и уведомить работодателя о нем следует как минимум за 14 дней в письменной форме.

Третья возможность: неоплачиваемый детский отпуск. Его имеет право взять родитель, воспитывающий ребенка в возрасте до 14 лет или ребенка с ограниченными возможностями в возрасте до 18 лет. В год предусмотрено до 10 рабочих дней такого отпуска. Уведомить работодателя следует также за 14 календарных дней и в письменной форме.

Под рабочими днями подразумеваются реальные рабочие дни, поэтому если рабочим днем является суббота, то и использовать детский отдых в этот день тоже возможно.